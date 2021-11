Zona gialla, Friuli cambia colore lunedì. Bolzano in bilico, Marche, Veneto e Lombardia restano bianche

L'Italia in bianco ha le ore contate. Il Nordest è in piena quarta ondata Covid: se da un lato i presidenti delle regioni cercano di giocare d'anticipo - il Friuli Venezia Giulia andrà in zona gialla e vuole anche applicare il super Green pass subito, prima di quando scatterà su tutto il territorio nazionale - dall'altro lato c'è la certezza che si deve correre ai ripari nella consapevolezza che il vantaggio italiano dato dall'alta immunizzazione può essere rapidamente rosicchiato dall'aumento generale dei contagi, dal calo della protezione dei vaccini e da una congiuntura geografica sfavorevole - il ministro della Salute Roberto Speranza ha già annunciato che oggi sono previste ordinanze che cambieranno colore all'Italia. Bolzano è in bilico: risultano 9 positivi ricoverati in terapia intensiva secondo il comunicato provinciale, ma 8 secondo il bollettino del Ministero della Salute: nel primo caso andrebbe in zona gialla, nel secondo, bianca.

APPROFONDIMENTI IL MONITORAGGIO L'ultimo report Iss COVID Come si è diffuso il virus nel Nord Est LA SVOLTA Vaccino bambini 5-11 anni, dove farlo ROMA No pass a Roma, in 4mila al Circo Massimo

Le regioni dove l'allarme è più alto: Friuli e Bolzano

La regione Friuli Venezia Giulia ha superato i parametri ospedalieri previsti per rimanere in zona bianca: si registrano posti letto occupati nei reparti ordinari e nelle rianimazioni oltre soglia.

La provincia autonoma di Bolzano ha un'incidenza di casi molto alta e ha poco più della metà della popolazione vaccinata completamente.

Anche le Marche hanno l'11% dei posti in terapia intensiva occupati (sopra soglia).

Il Veneto risulta classificata a rischio alto questa settimana. Il territorio che versa in condizioni più critiche è la provincia di Padova. «Ad oggi abbiamo 18 posti di terapia intensiva occupati su 18 disponibili: siamo al limite, anche se contiamo già oggi di trasferire 3 pazienti. Purtroppo, assistiamo ad un lento ma costante e progressivo aumento dei casi gravi da Covid: si questi 15 sono non vaccinati, con il più giovane di 36 anni, ed una media di fascia d'età che va dai 50 ai 50 anni, tutti pazienti che prima di ammalarsi erano in buone condizioni di salute, e senza altre patologie». Così all'Adnkronos Ivo Tiberio primario del reparto di terapia intensiva dell'Azienda Ospedaliera di Padova lancia l'allarme sulla situazione che sta peggiorando progressivamente con un aumento dei casi gravi di Coronavirus. «Da un reparto misto, abbiamo dovuto trasformare la terapia intensiva in un reparto solo riservato al Covid: nell'ultima settimana abbiamo ricoverato 11 nuovi pazienti - avverte Tiberio- Dopo che avevamo segnato un numero minimo di ricoveri a luglio, è partita questa quarta ondata che è andata via via peggiorando nel tempo, con una decisa accelerazione appunto nell'ultima settimana. E la preoccupazione è che cresca ancora. Anche perchè l'aumento da noi poi ricade automaticamente anche nei reparti di semi intensiva e in quelli di medicina». Infine il Tiberio spiega che «da quanto ho potuto sentire dai pazienti che non si sono vaccinati la motivazione più diffusa è la paura, per false credenze e per scetticismo nei confronti del vaccino. Ma il ricovero in terapia intensiva e l'intubazione non è una passeggiata: anche quando escono dalla rianimazione, la riabilitazione ha dei tempi lunghi e non mancano le conseguenze a lungo termine. Molti di loro si sono pentiti della scelta fatta, si scusano con noi hanno capito di aver fatto una scelta sbagliata, e ci ringraziano per quanto facciamo per loro», conclude.