Covid, controlli anti-movida da Ponte Milvio a Rione Monti: niente distanziamenti, tre locali chiusi

Troppi assembramenti, locali senza distanziamenti e senza regole anti Covid: da qui parte la maxi operazione voluta dal Questore di Roma nei quartieri di Ponte Milvio, San Lorenzo, Trastevere, Fidene, Campo dei Fiori, Rione Monti, Testaccio San Giovanni e Pigneto finalizzati al controllo della movida e prevenire comportamenti non in linea con le disposizioni contemplate dal Dpcm del 13 ottobre scorso.

Oltre 350 le persone controllate, 57 le verifiche agli esercizi commerciali - 3 dei quali sanzionati con sospensione dell'attività - e sei persone denunciate per furto. Insieme con il personale dei Distretti e Commissariati di zona anche quello della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Reparto Prevenzione Crimine, Sezione Operativa, Unità Cinofile, Reparto Mobile e Polizia Scientifica. Due persone sono state multate per il mancato uso della mascherina. Verifiche effettuate anche presso 57 attività commerciali con sanzioni per una cifra superiore a 800 euro. In particolare, il titolare di un ristorante discoteca di via Monte Testaccio, è stato sanzionato per violazioni alle disposizione anti Covid 19: non risultavano rispettate le distanze interpersonali e non era assicurata l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti. Per questi motivi è stata disposta la chiusura provvisoria per due giorni. Un altro titolare di un ristorante, sempre a Testaccio, è stato sanzionato poiché ha protratto l'attività oltre le ore 21 in assenza di consumazioni al tavolo. Disposta quindi la chiusura provvisoria per due giorni. Infine, ad un B&b del quartiere Trastevere è stata notificata la sospensione dell'attività per alcune violazione delle disposizioni anti Covid-19.

Durante i controlli si è rilevato un notevole afflusso di persone, tutte invitate a mantenere il distanziamento sociale al fine di evitare assembramenti, nonché ad utilizzare i dispositivi di protezione. 354 le persone controllate, una indagata in stato di libertà per il furto di un cellulare nel rione Trastevere; a Ponte Milvio cinque ragazzi di etnia serbo-bosniaca sono stati indagati per furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso ed è stato segnalato un ragazzo per assunzione di sostanza stupefacenti, sequestrati poi alcuni grammi di cocaina, hashish e marijuana.

