Via Monti di Creta prima strada "Covid free" di Roma: come funziona

Via dei Monti di Creta, nel quartiere Aurelio-Boccea, si appresta a diventare la prima strada “Covid free” della Capitale, grazie a un iniziativa presa dall’Idi (Istituto dermatologico dell’Immacolata) insieme all’associazione dei commercianti. I primi test sierologici, eseguiti mediante prelievo venoso in base al kit della Abbott che ha vinto la gara nazionale, sono stati eseguiti oggi.

“L’obiettivo è coniugare salute ed economia – afferma il presidente dell’Idi Antonio Maria Leozappa – La salute perché consentiamo a residenti e commercianti e residenti di eseguire il test a un costo di 20 euro (25 euro per tutte le altre persone, ndr), mentre presso altre strutture arriva a costare anche 70 euro. L’economia perché vogliamo dare una mano a questo quartiere i commercianti potranno garantire alla loro clientela di entrare in un locale sicuro”.



I commercianti della strada, tra titolari e dipendenti, sono 115, di cui la metà è stata testata oggi, mentre sui 1.100 abitanti già 120 si sono sottoposti all’esame.

“I test, attraverso la chemi-luminescenza (Clia), individuano se le persona ha sviluppato gli anticorpi Igg – spiega la dottoressa Lorena Silvestri, responsabile della Uoc Laboratori di analisi dell’Idi - In quel caso, la persona poi verrà sottoposta al tampone per determinare se si tratti di un individuo ancora positivo al Covid, quindi in grado di propagare il contagio”.

I commercianti che hanno eseguito il test potranno affiggere sulle vetrine un cartello con la scritta “Covid free”, garantendo ai clienti acquisti in sicurezza. Inoltre, faranno sconti sui loro prodotti ai residenti della strada che si sottoporranno al test e che esibiranno la ricevuta dell’esame svolto all’Idi.

“Dobbiamo riportare la fiducia tra i clienti, che ora sono esitanti e preoccupati quando entrano in un negozio – spiega Francesco Spatafora, portavoce dei commercianti – Le persone devono riabituarsi a entrare in un esercizio commerciale, devono sapere che possono farlo in sicurezza e fare i loro acquisti senza problemi”. L’iniziativa potrebbe essere presto crescere. “Vogliamo prendere contatti con altri comitati – afferma il presidente Leozappa – ed estendere il progetto in modo da passare dalla strada Covid freee al quartiere Covid free”.

