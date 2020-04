Coronavirus, spacciatore scappa in bici per evitare i controlli: bloccato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno denunciato in stato di libertà un 22enne romano, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. Transitando in via di Portonaccio, i carabinieri hanno notato il ragazzo a bordo di una bicicletta e hanno deciso di effettuare un controllo. Il 22enne si è dato alla fuga, in sella alla bici, fuga terminata poco dopo in via dell'Acquabullicante, quando i Carabinieri lo hanno raggiunto. Durante il controllo, il giovane si è opposto energicamente ai due militari, aggredendoli prima con calci e pugni e poi mordendo la mano di un Carabiniere. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto addosso al giovane 2 dosi di hashish. Per lui è scattata anche la sanzione amministrativa, poiché circolava in strada senza giustificata motivazione, contravvenendo alle disposizioni di contenimento vigenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA