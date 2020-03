Coronavirus, Spallanzani: «Si rafforza il trend della diminuzione dei ricoveri»

«Questa mattina sono 136 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso strutture territoriali. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici». Lo evidenzia il bollettino odierno dell'Istituto Spallanzani di Roma sul coronavirus, che mette in luce come si rafforzi «il trend della diminuzione dei ricoveri contemporaneamente all'aumento del numero dei pazienti dimessi o trasferiti in strutture a bassa complessità assistenziale»: sono 202 i pazienti positivi, 25 con supporto respiratorio.

