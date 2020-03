Coronavirus Roma, lo Spallanzani: «220 positivi e 92 dimessi, il poliziotto fuori dalla rianimazione»

I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 220. Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 92. Il poliziotto appartenente al Commissariato di Spinaceto, e da noi ricoverato, in giornata odierna ha lasciato la terapia intensiva ed è ospitato in reparto di degenza. È quanto si apprende da una nota dell'Istituto Spallanzani in relazione all'andamento del coronavirus. Ieri i positivi allo Spallanzani erano 223.

Ultimo aggiornamento: 11:52

