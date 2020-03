Inutile tenere aperto, soprattutto se l'invito (condivisibile) è quello di rimanere a casa. Per evitare inutili contagi, sono sempre di più i ristoranti e gli esercizi commerciali che chiudono i negozi per contenere l'emergenza Coronavirus. L'ultima in ordine di tempo è la Rinascente: il megastore del lusso con sede in via del Tritone. Cancelli sbarrati dalla mattina fino a data da destinarsi.

Coronavirus, a Roma 4 negozi su 10 restano chiusi

