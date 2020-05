Coronavirus, da Trastevere a Campo de' Fiori: così la movida si è svuotata

Non c'è stato neanche bisogno dei posti fissi di controllo, da parte delle forze dell'ordine, per convincere i romani - in particolar modo i giovanissimi - a stare a casa nel primo weekend della Fase 2. Da Trastevere a Campo de' Fiori, lo scenario, sabato notte, era di quelli desertici, con la movida di fatto azzerata.

Leggi anche:-> La movida di Ponte Milvio a Roma non riparte, un titolare di pub: “Inutile aprire così”



Qualche gabbiano che rovistava tra i rifiuti (infastidito dai pochi passanti che lo disturbavano), dei residenti in bicicletta, qualcuno con il cane e null'altro. Niente assembramenti, neanche nelle vie più nascoste. In Campo de' Fiori, la municipale era presente con due auto. In piazza Trilussa, una macchina dei carabinieri. Niente posti fissi, invece, in piazza di Santa Maria in Trastevere e San Calisto, quest'ultimo ritrovo della movida più molesta. Forse preoccupati dalle multe previste nel caso di assembramenti o, comunque, di uscite immotivate dal proprio domicilio, i romani hanno preferito ripiegare su un sabato sera in casa. «Qui il lavoro non c'è più - ha intanto raccontato un ristorante di Campo de' Fiori - L'asporto ci porta a fatturare il 10% rispetto ai livelli pre-coronavirus. Io qui devo pagare un affitto di 12mila euro al mese e oggi ho incassato forse 300, 400 euro. Come lo pago il personale?».

Ultimo aggiornamento: 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA