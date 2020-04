Coronavirus, bollettino Spallanzani: 125 i positivi. Oggi le dimissioni del poliziotto di Spinaceto

Era in "trincea" dal 26 febbraio, è stato uno dei primi ad ammalarsi di Coronavirus a Roma. E oggi pomeriggio, annuncia l'ospedale Spallanzani, sarà finalmente dimesso. Lui è il poliziotto 52enne del commissariato Spinaceto che ha iniziato a stare bene soltanto a Pasqua. I medici ne hanno annunciato la guarigione il 13 aprile. «A lui e alla sua famiglia vanno gli auguri da parte della comunità clinica e scientifica dello Spallanzani» ha fatto sapere l'ospedale.

Nel bollettino di oggi, l'Istuto Spallanzani ha comunicato che i pazienti positivi al Covid-19 sono in totale 125. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio: in giornata sono previste ulteriori dimissionidi asintomatici o paucisintomatici. In tutto i pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono 336.

