Roma, sale a 14 il numero dei contagiati a Pomezia

Sono 14 i casi risultati positivi al covid-19 nel territorio di Pomezia. A darne notizia è lo stesso Comune che, insieme alla Asl, ha comunque avviato tutte le procedure previste dal protocollo di sicurezza. Cinque nuovi casi scoperti nella sola giornata di ieri, mentre continuano a restare in 400 sotto osservazione. Oltre ai nove già conclamati nei giorni scorsi (cinque soltanto lunedì), se ne sono aggiunti altri cinque. Si tratta di un istruttore di una palestra di Pomezia, di altre due persone della famiglia del poliziotto di Spinaceto ma residente a Torvaianica e, infine, altre due persone legate alla famiglia del poliziotto ma non dello stesso nucleo familiare. In un nota l’amministrazione del comune del litorale romano sostiene che «dalle prime indagini effettuate sembra siano tutti riconducibili a link epidemiologico noto. Istituzioni nazionali e locali- si legge anche - lavorano senza sosta per fronteggiare l’emergenza coronavirus». Tutti casi, dunque, collegati tra loro.«Comunichiamo a tutta la nostra utenza che la Asl di Pomezia ci ha informato della positività al Codiv-19 di un nostro collaboratore - scrivono in un post pubblicato su facebook i gestori della palestra dove lavora l’istruttore di nuoto - tranquillizziamo che il ragazzo sta bene, non ha sintomi, ed è in quarantena domiciliare già da diversi giorni, ancor prima della conferma. Abbiamo provveduto alla disinfezione di tutte le aree del centro secondo le linee giuda indicate dal ministero della Salute. Il centro rimarrà aperto, chiediamo a tutti, in questo momento particolare, la massima collaborazione nel rispetto delle linee guida previste dalle autorità». Tra i positivi dei giorni scorsi, c’è anche un ristoratore 51enne di Pomezia. L’uomo, ricoverato in un primo momento alla clinica Sant’Anna per poi essere trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma, è stato accertato di essere entrato in contatto «in modo diretto - spiegano le autorità - o in modo indiretto» proprio con il poliziotto di Spinaceto o con uno dei suoi familiari.In città in molti stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti per tracciare l’intera filiera di contatti. Gli ultimi cinque contagiati sono tutti adulti, circostanza che fa presupporre che - al momento - non ci siano altri studenti del Pascal contagiati. Il protocollo sanitario resta comunque attivo h24.