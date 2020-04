Coronavirus Roma, aumentano le richieste per partire in Erasmus: la carica dei cinquemila studenti

Coronavirus Viaggiare, sigh. Ma anche: sì, viaggiare. Dal sospiro indotto dalla quarantena alla spensieratissima canzone di Lucio Battisti. Già, ma quando si potrà riprendere un aereo vista la pandemia in corso? Intanto si viaggia con la mente e si compila il modulo per partire in Erasmus. Il viaggio studio più famoso d'Europa si terrà ancora? I bandi nelle università a Roma sono scaduti pochissimi giorni fa. Le richieste sono in linea con gli anni passati, con alcuni casi in controtendenza. Sono 5242 gli studenti che studiano nella Capitale e hanno fatto richiesta di poter partire in Erasmus. I bandi si sono chiusi da qualche giorno, quelli per le aree extra Ue e per dottorandi in molti casi sono ancora aperti ma il dato sul boom di richieste, nel caso dell'ateneo di Tor Vergata addirittura in aumento rispetto all'anno scorso fanno capire che la voglia di tornare alla normalità, a viaggiare e studiare è tantissima.

Vediamo. Alla Sapienza sono arrivate 3064 candidature (la popolazione studentesca qui è pari a una città: 120 mila ragazzi). A Roma Tre sono arrivate 1100 domande per 750 posti con borsa di studio. Qui agli studenti è stata offerta una possibilità prudente: si può scegliere di rinviare il viaggio e di non perdere la borsa.

«Agli studenti attualmente in Erasmus, Roma Tre riconoscerà l’intero importo della borsa, anche se sono rientrati in Italia proseguendo virtualmente la mobilità - dichiara il rettore Luca Pietromarchi - potranno infatti seguire i corsi a distanza e fare esami on line. Riconosceremo tutti i crediti maturati dai nostri studenti adottando la massima flessibilità e aiutandoli in ogni circostanza. Gli Uffici internazionali dell’Ateneo sono stati in costante contatto con tutti gli studenti che erano all’estero, e hanno fornito a chi voleva rientrare le indicazioni per i voli speciali di rimpatrio». Per chi ha fatto richiesta ora invece si dà la possibilità invece che di partire a febbraio di spostare eventuamente il viaggio a settembre dell'anno prossimo.

A Tor Vergata sono arrivate 1078 domande così suddivise: 455 da Economia, 193 da Ingegneria, 177 da Lettere, 133 da Medicina, 69 da Giurisprudenza e 51 da Scienze. In questo ateneo le richieste sono addirittura aumentate nonostante la mobilità sia attualmente paralizzata a causa della pandemia da Covid-19. L'anno scorso le domande erano 1034, e gli anni prima erano 1015 e 913. Un trend in aumento, dunque.

Il meccanismo psicologico scattato tra gli studenti è: io speriamo che parto, intanto partecipiamo al bando poi si vedrà. Sì, viaggiare.

