Coronavirus, l'assessore D'Amato posta foto di movida a Ponte Milvio: #Nunsepofa

«#Nunsepofa». L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D' Amato posta su Facebook una foto scattata ieri sera a Ponte Milvio. Tantissimi ragazzi affollano i locali, come in una sera qualsiasi. Sono seduti uno accanto all'altro ignorando tutte le raccomandazioni per contrastare la diffusione del coronavirus. Commenta l'assessore: «Nun se po' fa! Bisogna evitare assemblamenti di massa e capire che per battere #covid19 è necessario senso di responsabilità da parte di tutti».

Coronavirus, l'appello di Emma Marrone: «Il mio sabato sera davanti alla tv, fate come me»

Anche la movida deve seguire le regole che valgono per tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA