Ambasciata Usa a Roma offre pranzo in occasione del 4 luglio ai medici dello Spallanzani

Cento pasti per gli operatori dello Spallanzani per festeggiare il prossimo 4 luglio, la festa nazionale degli Stati Uniti. È il dono che l'ambasciatore della Casa Bianca a Roma,Lewis M. Eisenberg, ha portato oggi all'Istituto romano, in segno di amicizia tra Italia e Usa. L'ambasciatore insieme ai vertici dell'Istituto, ha voluto ringraziare gli operatori dello Spallanzani per il loro impegno nella lotta al virus. «Non è un atto formale ma ha radici profonde - ha detto Nicola Zingaretti presente alla visita - e testimonia la solida amicizia tra l'Italia e Roma e gli Usa. Noi siamo tra coloro che non dimenticheranno mai la lunga relazione tra le nostre comunità».‎ «La lezione del virus è stata importante - ha detto il ministro Speranza - Oggi l'Europa dà l'impressione di respirare ma ieri l'Oms ha annunciato180 mila positivi in un giorno, e arrivano immagini tremende da Asia e Sudamerica. Siamo una unica comunità globale, dobbiamo dare risposta globale. Abbiamo iniziato a farlo». Il pranzo offerto oggi dagli Usa è stato definito un menù di cucina conoscitiva attento alla salute: melone americano con mandorle, basilico viola e aceto balsamico; riso integrale con salmone selvaggio canadese affumicato con legno d'ulivo; insalata di fagioli dall'occhio con verdurine croccanti e gelato artigianale