Roma, controlli in Centro: arrestati 4 borseggiatori in poche ore

In poche ore, in due diversi interventi, i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato 4 cittadini sudamericani con l’accusa di furto aggravato in concorso. Ieri mattina i militari hanno bloccato a bordo del bus Atac della linea 23 in marcia su Lungotevere Ripa, un 63enne peruviano e un 67enne uruguaiano, con precedenti, sorpresi a sfilare il portafoglio dal marsupio di un turista, 68enne danese. Poco dopo, all’interno del Forum Termini, i carabinieri hanno rintracciato due cittadine cilene, di 33 e 35 anni, entrambe senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine, che poco prima avevano derubato, del portadocumenti e denaro contante, una turista americana di 32 anni, all’interno di un negozio. In tutti e due i casi, i carabinieri hanno recuperato la refurtiva, poi restituita alle vittime. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.