Pineta Sacchetti, famiglia di cinghiali esce da un condominio e va a spasso per il quartiere

Prima il più grande, poi a seguire tre cuccioli e infine un altro cinghiale adulto: sono usciti in fila indiana questa mattina presto non da un parco o da una riserva naturale ma da un condominio romano di via Francesco Schupfer al XIII Municipio.

Che questi animali nel quadrante Nord della Capitale abbiano preso l'abitudine di scorrazzare alla ricerca di cibo e di riunirsi pertanto a ridosso dei cassonetti è purtroppo fatto noto ma vederli uscire tranquilli dal cortile di una palazzina come se quello fosse il loro rifugio ha lasciato sgomenti passanti e automobilisti. Uno di loro con il cellulare ha ripreso per intero la "passeggiata" che dal cancello di via Schupfer è arrivata fin oltre via Monti di Creta. «E' incredibile quello che abbiano visto».

Ormai questi animali non hanno paura di nulla, al contrario in alcuni quartieri girano per le strade non solo di notte ma anche in pieno giorno. E in alcuni casi rappresentano un vero pericolo per la sicurezza dei passanti e pedoni: solo qualche settimana fa, infatti, una donna fu rincorsa da un cinghiale mentre solo nel fine settimana, durante il voto per il Referendum, una famigliola è entrata nel seggio di via Giuseppe Taverna.



