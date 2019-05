Roma, due ciclisti investiti da un'auto sul lungomare di Ostia

Due ciclisti investiti sul lungomare di Ostia. Una Renault Clio ha travolto due persone che percorrevano il lungomare in bici questa mattina intorno alle 8. I ciclisti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Grassi, uno in codice giallo e uno in codice verde. In ospedale anche il conducente dell'auto, un francese di 72 anni, che è stato portato sempre al Grassi. Sul luogo dell'incidente, avvenuto sul Lungomare Amerigo Vespucci, sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo Mare. © RIPRODUZIONE RISERVATA