Leasing dell'auto non pagato, lo fermano per un controllo a Ciampino e scatta il sequestro

Ancora controlli da parte dei carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma all'interno degli scali aeroportuali della Capitale e lungo le vie adiacenti. Nella giornata di ieri, al termine delle attività svolte nell'arco orario con il maggior afflusso di passeggeri, nei pressi dei viali antistanti i terminal dell'aeroporto «G.B. Pastine» Ciampino, sono state identificate 157 persone, controllati 45 veicoli ed elevate 15 contravvenzioni al Codice della strada. L'azione di contrasto all'illegalità diffusa ha inoltre condotto alla denuncia in stato di libertà di un cittadino romeno, per il reato di appropriazione indebita. Si tratta di un imprenditore di 47 anni, sorpreso alla guida di un veicolo del quale aveva omesso di versare il corrispettivo previsto dal contratto di leasing e in ragione di ciò oggetto di un provvedimento di sequestro, così come accertato a seguito di accertamenti. L'autorità giudiziaria è stata informata dalla stazione carabinieri Aeroporto Ciampino.