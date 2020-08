Roma, Enrico Casamonica condannato a 4 mesi: pestò un ragazzo e spintonò carabiniere

Nuovo colpo al clan Casamonica. Condannato a 4 mesi col rito abbreviato Enrico Casamonica, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, 45 anni, processato oggi per direttissima a Roma, è stato arrestato dai Carabinieri di Tor Bella Monaca: il 45enne stava pestando un ragazzo romeno fuori da un bar quando una militare dell'Arma fuori servizio è intervenuta.

La donna si è qualificata, ma l'uomo l'ha spintonata dicendo "non me ne frega un c…" e ha ripreso a picchiare e minacciare il ragazzo, che già perdeva molto sangue dal viso. Per questo Casamonica è stato denunciato per lesioni. «Stavano picchiando mio figlio, per una sigaretta, e non ci ho più visto, ero fuori di testa» si è difeso in aula l'uomo, per il quale l'accusa aveva chiesto una condanna a tre mesi. Il giudice ha deciso per una pena superiore, 4 mesi, e ha disposto l'obbligo di firma.



