Casal Bruciato, la famiglia rom: «Rimaniamo qui, è casa nostra»

«Rimaniamo qui, è casa nostra». Lo ha detto Imcor, capofamiglia del nucleo di nomadi a cui è stata assegnata una casa popolare a Casal Bruciato scatenando la protesta di una parte dei residenti e militanti di Casapound. «Stiamo dentro casa con mia moglie e mia figlia, ora valutiamo cosa fare. Oggi i bimbi non sono andati a scuola perché hanno paura di uscire. Alcuni di loro li abbiamo portati da una mia cugina perché avevano paura», racconta. «Ci sentiamo malissimo - aggiunge -. Abbiamo moltissima paura. Come facciamo a scendere in mezzo alla strada? ora dobbiamo valutare. La sindaca ci ha detto 'questa è casa vostra, avete fatto domanda come gli italiani, come loro anche voi avete aspettato anni e annì. Aspettiamo da circa 2 anni per questa casa».

«Siamo spaventati, speriamo di resistere», la famiglia rom assediata a Casal Bruciato si è sfogata con il direttore della Caritas di Roma don Ambarus che li ha incontrati assieme alla sindaca Virginia Raggi. «Ci hanno detto che speravano iniziasse finalmente una nuova vita per loro dopo 20 anni nei campi. Stanno cercando di capire cosa succederà. Sperano di poter resistere. In questa situazione dicono "non reggiamo, meglio tornare al campo o andare altrove". Sono molto spaventati, stanno cercando di capire cosa succederà. L'invito a tutti è torniamo alla ragionevolezza».