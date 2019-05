Casal Bruciato, Di Maio irritato per l'iniziativa della Raggi: «​Prima si aiutano i romani»

Il vicepremier Di Maio irritato con Virginia Raggi per la visita della sindaca della Capitale alla famiglia rom a cui è stata assegnata una casa a Casal Bruciato, a Roma. È stata infatti accolta con una certa irritazione dal vicepremier , a quanto apprende l'ANSA, l'iniziativa della sindaca di Roma di recarsi a Casal Bruciato per visitare la famiglia di nomadi assegnataria di un appartamento popolare. Prima si aiutano i romani, gli italiani, poi tutti gli altri, è il senso del ragionamento del leader M5S irritato - si apprende ancora - anche per la tempistica con cui la sindaca, in un giorno particolarmente importante per il M5S al governo, ha scelto di mettere in campo la sua iniziativa.

Ultimo aggiornamento: 17:26

