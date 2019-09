Roma, scoperta casa d'appuntamenti al Casilino: 36enne sorpresa dalla polizia con il cliente

Casa di appuntamenti scoperta a Roma: arrestata per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento della immigrazione clandestina una straniera di 45 anni. Questa volta non si tratta di un centro massaggi cinese che nasconde la reale attività delle donne, ma di un appartamento in un edificio con l'andirivieni dei clienti che presto ha preoccupato gli altri inquilini.

Le tariffe, decise dalla maitresse, variavano a seconda del grado di attenzioni che i clienti avrebbero dovuto ricevere, tuttavia, i soldi - come ha raccontato agli agenti la vittima - andavano alla sua sfruttatrice, che la faceva lavorare tutto il giorno provvedendo solo al suo sostentamento.

Protagonista della vicenda, una 36enne originaria della Repubblica Popolare Cinese, arrivata in Italia nel mese di agosto, con la promessa fatta da una sua connazionale di trovarle un lavoro. L'attività investigativa, partita dagli annunci pubblicati on-line e su un quotidiano, ha portato gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Casilino, diretto da Michele Peloso, a concentrarsi su di un appartamento in via Casilina.

L' andirivieni di uomini ha confermato i sospetti degli agenti e li ha indotti a fare irruzione nell'abitazione dove, oltre alla 36enne, c'era anche la sua sfruttatrice e un cliente. Sequestrati telefoni utilizzati per organizzare l'attività, 160 euro in contanti oltre a diverse confezioni di preservativi. Al termine dell'operazione, la donna è stata arrestata per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento della immigrazione clandestina.

