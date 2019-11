Roma, nel Traforo si accende l'avviso “fake”: «Spegnere le auto». Ma l'ingorgo non c'è

«Spegnere le auto», l'avviso illumina il tunnel del Traforo e disorienta gli automobilisti. Come spegnere le auto? E soprattutto perchè? Non ci sono macchine in coda, anzi il tunnel è vuoto come non mai. Non si vedono ingorghi o fumi all'orizzonte, nessun rischio di incendi nelle vicinanze, a quanto pare. E allora? C'è chi scatta foto e la invia in giro con punti interrogativi. Chi ha un attimo di esitazione davanti a quell'avviso luminoso e rallenta. Obbedire e dunque spegnere il motore nel bel mezzo del tunnel con il pericolo di venire tamponati nell'oscurità. Ma dai. Si va avanti, ignorando il cartello. Sarò uno sbaglio. In realtà non lo è, quell'invito lampeggia quando il tunnel si riempe di auto, si formano code e allora per precauzione è meglio girare la chiave e aspettare che l'ingorgo si sciolga rischiare di restare soffocati dal gas delle altre macchine. Capita che d'incanto la fila sparisca e il cartello resti fermo su: «Spegnere le auto». A volte è così, a volte si tratta di un avviso “fake”.

