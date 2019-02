Sasso contro autobus vicino al campo rom: distrutto il vetro del conducente

Ancora un sasso lanciato contro un autobus a Roma. Questa volta è andato in frantumi il vetro sul lato del conducente. L'autista per fortuna non è rimasto ferito. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere in via Candoni, a poca distanza dal campo rom della zona. Il mezzo pubblico della linea Roma Tpl stava viaggiando sulla strada quando a bordo all'improvviso si è sentito il colpo. E' stato il conducente del mezzo a dare l'allarme ai carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari del Nucleo Radiomobile. Ora i carabinieri della stazione Roma Torrino Nord stanno svolgendo le indagini per rintracciare il responsabile del gesto. Il fatto risale a mercoledì ed è avvenuto proprio a poca distanza dal campo rom. © RIPRODUZIONE RISERVATA