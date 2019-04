Roma, cade dal furgone mentre scarica merci: morto 52enne

Un uomo di 52 anni è morto questa mattina mentre stava scaricando delle merci in via Tommaso da Celano incrocio via Antonio Coppi zona Appio Latino. Secondo quanto riferito l'uomo si trovava a bordo di un furgone Iveco e stava scaricando dei latticini quando è caduto dal mezzo ed è morto. Ancora da chiarire se il 52enne romano si stato colto da malore o se il decesso sia dovuto alla caduta a terra. La salma è stata portata al policlinico di Tor Vergata. Sul posto è intervenuto il VII gruppo Appio della Polizia locale di Roma Capitale. È stato chiuso il tratto di via Tommaso da Celano da via Pietro Fedele a largo Diacono. Le cause del decesso sono da verificare.

Secondo quanto riferito, il medico intervenuto sul posto ha constatato che l'uomo è morto per cause naturali. Al momento non ci sono indagini in corso della Polizia locale, il furgone non è stato sequestrato.

