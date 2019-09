Buche a Roma, la Procura indaga per abuso d'ufficio sui soldi delle multe

Abuso di ufficio: è questa l'ipotesi di reato per la quale la Procura di Roma indaga sull'utilizzo dei fondi destinati per la riparazione delle buche. Soldi che vengono dalle multe e che i Municipi devono usare per la manutenzione stradale. Il procedimento, di cui è titolare il sostituto procuratore Antonia Giammaria, rimane al momento contro ignoti e non ci sono indagati. A piazzale Clodio però sono stati ascoltati come persone informate sui fatti, alcuni funzionari del Campidoglio dell'ufficio Ragioneria e della Segreteria generale i quali hanno messo a disposizione dei magistrati già alcuni documenti.

Roma, trasporti, buche e sgomberi: le emergenze irrisolte della Capitale

Roma, flash mob al ministero dei Trasporti per chiedere sicurezza stradale

Buche a Roma, la procura indaga su tutti i municipi, sfogo della mamma di Elena Aubry



© RIPRODUZIONE RISERVATA