Bracciano, è giallo per due morti sospette nella casa per anziani: indagano i carabinieri

Maltrattamenti? Scarse condizioni igenico sanitarie? I carabinieri di stanno indagando per la morte di alcuni ospiti nella casa alloggi per anziani Villa Vittorio di Bracciano. Nella loro attività i militari hanno verificato le condizioni cliniche e igienico-sanitarie in cui versano gli anziani ospiti, poi sono andati alla ricerca di ogni documentazione utile per chiarire eventuali responsabilità in ordine alle morti sospette e agli eventuali maltrattamenti perpetrati dagli operatori sanitari.

Da dove partono le indagini

L’operazione trae origine dalle indagini scaturite dal decesso di un’anziana donna, ospite di una delle strutture, avvenuto lo scorso settembre, a seguito del quale i familiari hanno inteso sporgere querela. L’attività investigativa ha permesso finora di riscontrare nel corrente mese il decesso di un’altra ospite della struttura, ritenuto sospetto dagli inquirenti e tuttora oggetto di accertamenti.

Alle operazioni ha preso parte personale medico e sanitario dell’ASL, incaricato dalla Procura di visitare gli ospiti delle strutture per accertarne le condizioni, mentre i Carabinieri hanno operato le perquisizioni presso le strutture ricettive, provvedendo contemporaneamente al sequestro delle cartelle cliniche relative ai decessi delle due donne, avvenuti presso gli ospedali Padre Pio di Bracciano e San Pietro di Roma.

