Sparano in campo aperto e attirano l'attenzione dei carabinieri: arrestati

Sparano in aria per provare le armi ma attirano l'attenzione dei carabinieri e finiscono in manette. I due, un 40enne italiano e un 46enne di nazionalità romena, hanno entrambi precedenti alle spalle, accusati di detenzione di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma, una pattuglia dell'Arma ha sentito diversi colpi d'arma da fuoco provenire da un'officina. All'interno dell'attività hanno sorpreso il titolare e il custode mentre tentavano di nascondere qualcosa.



Perquisito lo stabilimento, i carabinieri hanno prima trovato proiettili e bossoli sparsi sul piazzale e poi due pistole: una in un tombino e l'altra tra alcuni sacchi di sabbia. Nell'ufficio del titolare sono stati sequestrati 6 grammi di cocaina, mentre nell'abitazione privata dell'italiano è stata scoperta un'altra pistola con matricola abrasa, nascosta sotto una tettoia. A quanto ricostruito, i due arrestati stavano provando un'arma in campo aperto.

