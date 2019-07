Bracciano, animali senza microchip: multati due maneggi

I carabinieri della compagnia di Bracciano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal gruppo di Ostia, con l'ausilio dei carabinieri delle compagnie di Monterotondo e di Roma Cassia, con l'obiettivo di intensificare la presenza e la percezione di sicurezza, durante il fine settimana. Al termine dei controlli sono finite in manette 2 persone, mentre 8 sono state denunciate a piede libero ed altre 3 sono state segnalate all'Ufficio territoriale del governo per abituale assunzione di droga.



I militari della stazione di Bracciano ed Anguillara hanno rintracciato e arrestato due italiani su cui pendeva un ordine di carcerazione, rispettivamente per i reati di estorsione e violenza sessuale. Entrambi sono stati tradotti al carcere di Civitavecchia. Con il supporto dei carabinieri del Nas di Roma, sono state elevate contravvenzioni per un ammontare di circa 7.800 euro, a due aziende agricole di Manziana, specializzate nell'allevamento di equidi, ove sono state riscontrate difformità sul registro di carico degli animali e dei trattamenti farmacologici, nonchè sui dati identificativi/microchip di un cavallo.



Nel corso dei controlli stradali effettuati nei comuni nei pressi del lago di Bracciano, i carabinieri hanno denunciato un italiano per false attestazioni sulle proprie generalità ed una giovane donna per la ricettazione di un'autovettura rubata nel comune di Cerveteri; un altro italiano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio perché trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e di una pianta di marijuana. Inoltre, due persone sono state denunciate per porto di oggetti atti ad offendere: avevano due coltelli con lame lunghe 20 cm. Infine 3 ragazzi italiani sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Sono 3 invece gli automobilisti trovati in possesso di hashish e cocaina. Oltre alle sanzioni per loro è scattata anche la sospensione della patente di guida.

