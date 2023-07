Lago di Bracciano, ritrovato il corpo di Angelo Seeruttun: il 19enne era scomparso giovedì

È stato ritrovato stamattina nel lago di Bracciano il corpo di Angelo Seeruttun, il ragazzo di 19 scomparso nel lago giovedì pomeriggio dopo un tuffo dal pedalò in compagnia con la madre e la sorella a 100 metri dalla spiaggia di Anguillara su viale Reginaldo Belloni.

I vigili del fuoco lo hanno trovato stamattina intorno alle 7. La salma è stata riconosciuta nell’immediato dai genitori. L’autorità giudiziaria ha disposto subito l’affidamento ai genitori. Sono stati giorni di ricerche intense. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate sia per la ricerche in superficie che in profondità con l’impiego di gommoni del nucleo sommozzatori più l’utilizzo dell’elicottero. A bordo della motovedetta i carabinieri della compagnia di Bracciano che hanno coordinato le operazioni.