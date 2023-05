Martedì 16 Maggio 2023, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 08:39

Ormai sono diventati i grandi protagonisti delle cronache giornaliere della provincia romana; ma questa volta si sono superati. I cinghiali, che sono una presenza quasi fissa, intorno al Lago di Bracciano sabato ne hanno combinata una a Trevignano Romano che, non ha forse precedenti. Un gruppo di circa quindici "simpatici suini", forse due famiglie, si sono presentati improvvisamente ad una festa di compleanno che si stava tenendo in giardino. Hanno girato intorno ai tavoli hanno annusato, con molta attenzione quello che era stato apparecchiato, hanno mangiato ingoiato tartine e frutta e poi se ne sono andati via passando da un'altra uscita.

Peste suina a Roma, è allarme: due cinghiali positivi ai test. E scatta il piano delle Asl

Roma, esce con il cane e viene aggredito dai cinghiali: il suo Husky fugge e viene investito da un'auto

L'INTERVENTO

Lo spavento c'è stato tra i presenti: molti hanno subito tentato la via della fuga, altri si sono barricati in casa per paura di essere aggrediti. Invece tutto si è svolto nella massima tranquillità. Anche se quello che è sembrato ai presenti un incubo durato solo qualche minuto alla fine c'è scappata anche una risata distensiva.

A gestire il momento abbastanza complicato e nemmeno programmato, ci hanno pensato due cacciatori che per caso erano a quella festa e che hanno tranquillizzato tutti: hanno lasciato pascolare gli animali nel cortile, qualcuno ha fatto un piccolo spuntino e poi hanno lasciato lo spazio in maniera tranquilla.



E non sono sembrati nemmeno tanto infastiditi, a dire il vero e come hanno raccontato alcuni testimoni, dalla presenza di persone; alla fine non hanno creato nemmeno tanti danni poiché hanno sfiorato il labirinto di tavoli e sedie con molta tranquillità; alcuni imbanditi sono rimasti in piedi, altri sono caduti in terra e i rifiuti sono stati subiti passati al setaccio dagli ospiti indesiderati che hanno gradito le proposte culinarie.

I SEGNI

I BOSCHI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con molta probabilità gli odori del cibo e dei dolci hanno catturato l'attenzione dei cinghiali che hanno scelto di effettuare questa scorribanda.I segni del passaggio dei cinghiali erano comunque molto evidenti sul terreno alla fine.L'area circostante il Comune di Trevignano, ricca di boschi e pascoli e non molto distante dalla riserva del Lago di Martignano e Bracciano è ricca di cinghiali e altri animali selvatici e pertanto ogni tanto scelgono di spostarsi in luoghi frequentati dalle persone per alimentarsi. Tra non molto si rischia di vederli invitati a qualche matrimonio.