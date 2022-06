Roma, ventenne trovato morto alla Borghesiana: sentiti colpi di arma da fuoco

Un colpo solo, sordo, a pochi minuti dalle 8: c'è un passante che cammina e si ferma immediatamente. Non ha dubbi: quel rumore non è un petardo e allora chiama i soccorsi e alla Borghesiana arrivato i carabinieri della compagnia di Frascati e i militari della stazione di Tor Bella Monaca.

Quel colpo non è andato a vuoto: sotto ad un porticato viene rinvenuto il cadavere di un ventenne, nato e residente a Tivoli ma di etnia nomade con precedenti contro il patrimonio. L'arma, una calibro 9 risultata rubata con numeri regolari, è stata trovata accanto al corpo non ci sono biglietti né al momento testimoni, oltre al passante che ha sentito lo sparo. Non si esclude che possa trattarsi di un suicidio, sono al momento in corso i rilievi dei carabinieri.