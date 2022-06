Roma, crolla una parte dell'arco di Porta Maggiore: chiuso il passaggio pedonale

Crolla una parte dell'arco di Porta Maggiore, nella zona centrale di Roma. Un pezzo delle Mura Aureliane della Capitale si è staccato finendo in terra. L'incidente è avvenuto intorno alle 6:15 di questa mattina. Intervenuti, per mettere in sicurezza l'area e interdire il passaggio pedonale, la polizia locale di Roma Capitale insieme ai vigili del fuoco.

Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. I caschi bianchi hanno successivamente interdetto il passaggio pedonale sottostante. In ausilio sono arrivate anche le pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza per agevolare la viabilità nell’area.

Crolla una parte di Porta Maggiore

Nel quartiere Prenestino è caduta una parte dell'arco di Porta Maggiore/ Piazzale Labicano. Intorno alle 6.15 la Polizia Locale del I Gruppo Trevi è intervenuta per la caduta di una parte dell'arco di Porta Maggiore. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e interdetto il passaggio pedonale sottostante. Sul posto VVF e pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza per agevolare la viabilità nell'area.