Bollettino Covid di oggi 1 luglio: a Roma 7.176 nuovi casi (11.529 nel Lazio). È il dato più alto da febbraio, +50% dei positivi in una settimana

Covid Lazio, il bollettino di oggi 1 luglio. Su 5.500 tamponi molecolari e 35.939 tamponi antigenici per un totale di 41.439 tamponi, si registrano 11.529 nuovi casi positivi (+3.773), sono 9 i decessi (+4), 614 i ricoverati (-12), 55 le terapie intensive (+1) e +4.943 i guariti. Il dato dei contagi è il più alto dal 4 febbraio e si è registrato un aumento in una settimana del +50%. L'incidenza sale a 853 per 100 mila abitanti mentre la scorsa settimana era di 566. Il valore Rt è in rialzo a 1.23 mentre il rapporto tra positivi e tamponi è al 27,8%. I casi a Roma città sono a quota 7.176.

Mille posti letto dedicati. «Per ora sono sufficienti»

L'ondata di Omicron 5 anche se sta costringendo all'apertura in alcun grandi nosocomi, come il San Giovanni, a riaprire reparti Covid non sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nel Lazio. Attualmente nella Regione sono disponibili circa 1000 posti letto Covid e ciò viene giudicato sufficiente. «Siamo ampiamente sotto soglia», fanno sapere dall'assessorato.