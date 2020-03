Boato nella notte in corso Francia: assalto con la dinamite a una cassa continua

Boato nella notte in corso Francia: centinaia di persone tirate giù dal letto da una fragorosa esplosione causata dall'assalto dinamitardo a una cassa continua di un negozio di abbigliamento. È accaduto la notte di giovedì verso le 3. Sono intervenuti vigili del fuoco, che hanno spento un principio di incendio, e agenti di polizia: nessuna traccia della banda che colpisce con costanza bancomat e casse continue. Preoccupa la quantità di esplosivo usato dal malviventi, spropositato rispetto all'obiettivo tanto è vero che in questo l'assalto non ha fruttato nemmeno un euro tale è stata la devastazione causata dall'esplosione. © RIPRODUZIONE RISERVATA