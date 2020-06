Spaccio a Roma, nell'operazione dei carabinieri arrestato anche un uomo di Priverno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vasta operazione antidroga, coordinata dalla Dda di Roma, è stata condotta nella Capitale dai carabinieri del comando provinciale di Roma che hanno dato esecuzione a 39 ordinanze di custodia cautelare, di cui 31 in carcere, sette ai domiciliari e un obbligo di firma. I componenti dell'organizzazione sono a vario titolo ritenuti responsabili diassociazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione in concorso, noncheé ricettazione. Tra gli arrestati, destinatario della misura in carcere anche un uomo di 61 anni di Priverno, Vittorio Palatta, che secondo la ricostruzione del gip aveva il ruolo di contabile del gruppo. Il 61enne in particolare, svolgeva queste mansioni mentre era agli arresti domiciliari. Si occupava di raccogliere i proventi giornalieri della vendita dello stupefacentre, consegnava i sussidi ai componenti dell'organizzazione che erano agli arresti e gli stipendi a chi ricopriva ruoli di rilievo. L'attività investigativa, scattata nel 2018, ha analizzato il traffico di droga nella piazza di spaccio del quartiere di San Basilio, a Roma. Durante l'attività d'indagine, sono state arrestate in flagranza 20 persone, con segnalazione alla Prefettura di 67 persone come consumatori di stupefacenti e il sequestro complessivo di 47 grammi di hashish, 279 di cocaina, 6172 di marijuana e 102.065 euro in contanti, guadagno dell'attività di spaccio. Nel corso delle fasi operative dell'esecuzione delle ordinanze, a casa dell'uomo ritenuto l'organizzatore del sodalizio, i carabinieri hanno trovato 5mila euro in contanti e orologi di pregio per un valore di circa 117mila euro.