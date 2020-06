Roma, evade dai domiciliari: sorpreso nel cortile condominiale con il naso sporco di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbe dovuto stare ai domiciliari a Pietralata per spaccio di droga. Ma non è stato così. Anzi, l’uomo, con precedenti penali, stava rincasando quando ha riconosciuto i poliziotti che sono stati costretti a trasformarsi in ”sprinter”. Da una parte l’evaso che di corsa voleva tornare a casa con la speranza di farla franca, dall’altra la pattuglia della polizia che l’ha rincorso acchiappandolo prima della soglia dell’abitazione.E’ accaduto in via dell’Alabastro, a Pietralata. Ad operare sono stati gli agenti del commissariato Sant’Ippolito che non avevano messo in conto lo ”sprint” secco, necessario per bloccare l’evaso. L’uomo, sulla quarantina, veniva da una notte brava: aveva ancora il naso sporco di una striscia di cocaina. Nelle tasche aveva nascosto diversi pezzi di cocaina compresa quella da fumare. Una volta avvertito il magistrato quest’ultimo non ha avuto problemi a spedire in carcere il pregiudicato recidivo ed anche macchiatosi del reato di evasione.