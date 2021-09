Venerdì 3 Settembre 2021, 07:37 - Ultimo aggiornamento: 07:41

Hanno rubato sotto gli occhi di tutti, 13 Iphone esposti sui tavoli del negozio. Valore complessivo quasi 16mila euro. Con calma, come se fossero a casa propria, i tre rom, di origine romena, esperti in furti, hanno staccato i dispositivi dagli espositori e poi hanno tentato di fuggire dal negozio, convinti che nessuno li avesse visti all'opera. Ma i vigilanti del punto Apple del centro commerciale Porta di Roma, alla Bufalotta, avevano assistito a tutta la scena e si erano già rivolti alla polizia, che è riuscita a bloccare e arrestare i tre ladri ancora con il bottino in mano e i fili dei telefonini penzolanti. Ieri sono stati condannati a un anno e quattro mesi.

Rom rubano Iphone, tantata fuga

Erano le 15.30 del pomeriggio di mercoledì, quando i tre rom sono entrati nel punto Apple del centro commerciale Porta di Roma. Hanno fatto finta di essere semplici clienti, si sono divisi tra gli espositori e hanno iniziato a provare gli smartphone in mostra sui tavoli. Poi hanno sfilato i cavi che tenevano attaccati i telefonini agli scaffali e hanno tentato la fuga. La sicurezza del centro Apple, però, aveva visto tutta la scena dalle telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale e, mentre i tre staccavano i fili dagli Iphone e cercavano di fuggire dal negozio, hanno chiamato la polizia che opera nel centro commerciale.

Quando i poliziotti sono arrivati, la gang aveva ancora il bottino in mano: quattro o cinque telefonini a testa con ancora i cavi sfilacciati provenienti dai tavoli del negozio. Il trio stava scappando verso l'uscita del centro commerciale, ma gli agenti sono riusciti a bloccarli per procedere all'arresto. Gli iPhone sono stati sequestrati e controllati dagli investigatori e, tra i 13 staccati dagli espositori, solo due non erano funzionanti a causa del taglio dei fili. È emerso che due dei tre imputati sono degli habitué di tipo di colpi nella zona e, soprattutto, specializzati nel furto di iPhone di ultima generazione.



IL PROCESSO

I 3 di 47, 21 e 20 anni, originari della Romania e residenti in un campo della zona, sono stati arrestati. Ieri sono finiti a processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto. Solo per il 47enne e il 21enne il magistrato ha disposto anche la misura cautelare in carcere perché avevano un lungo curriculum ricco di precedenti simili.