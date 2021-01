Cerveteri, bambina cade dal balcone di casa: volo di 6 metri, è grave

E' precipitata dal balcone di casa, un volo di circa sei metri. E' successo ad una bambina di 11 anni di Cerveteri, soccorsa in gravi condizioni dopo essere caduta. E' accaduto questa mattina, poco prima delle 10. La bambina è finita in un giardino sottostante. Sul posto i carabinieri della stazione di Cerveteri.

A quanto ricostruito, sarebbe salita su una sedia avvicinata al balcone di casa ed è scivolata giù dal secondo piano. La bimba era in casa con la sorella maggiore di 17 anni. La bambina è stata portata in ospedale con l'eliambulanza in gravi condizioni.

