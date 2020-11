Bimba di 6 anni precipita dal quarto piano e atterra sulla neve: salva dopo un volo di 12 metri Il video

Quando tra qualche anno riguarderà quel video girato da una telecamera di sicurezza potrà solo confermare che qualcuno lassù le voleva bene: e gliene voleva così tanto da far sì che, dopo essere precipitata dal quarto piano del suo palazzo, la neve attutisse la sua caduta salvandole letteralmente la vita.

L’incidente, che ha visto come protagonista una bimba di 6 anni, è stato ripreso da una telecamera nella città russa di Tomsk. La piccola era sola nella casa in cui vive con la madre. Si è sporta dal balcone ed è precipitata per 12 metri. È atterrata a grande velocità in un punto in cui la neve, alta e non ghiacciata, le ha fatto da cuscino, permettendole di alzarsi in piedi e tornare sulle proprie gambe verso la porta d'ingresso di casa: la telecamera ha ripreso un piccolo scricciolo che si si muove nella neve con i calzini e il pigiamino mentre la temperatura quella notte aveva raggiunto i meno sei gradi.

Alcuni vicini che hanno assistito alla scena hanno chiamato un’ambulanza per permettere ai medici di accertare che la piccola stesse bene. La bambina è stata trasferita in ambulanza in ospedale dove ha trascorso una notte in terapia intensiva dopo che i dottori hanno confermato che aveva subìto un trauma cerebrale nell’impatto. «La bambina ha trascorso una notte in un reparto di terapia intensiva - si legge in un comunicato dell’ospedale - Non ha subìto alcuna frattura e il giorno dopo stava già meglio». Adesso potrebbero arrivare i guai per la madre ha lasciato la piccola da sola: potrebbe essere incriminata per negligenza.

