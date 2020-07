Francia, al parco giochi per la festa del figlio, la mamma precipita dalla giostra e muore: il marito ha provato ad afferrarla

Aveva scelto di portare il figlio di due anni al parco giochi per festeggiare il suo compleanno. Una giornata che doveva essere una festa che si è trasformata in tragedia. Una donna di 32 anni è morta, precipitata dalla giostra della Formula 1 del parco giochi Saint-Paul di Oise, in Francia. Una scena drammatica quella descritta dai testimoni con la mamma del piccolo che è stata vista cadere giù con il marito che tentava invano di afferrarla a un piede. La gendarmeria e i soccorsi giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso. Nel frattempo è stata avviata un'indagine sull'accaduto.

Bambina di 10 anni scaraventata all'esterno della giostra muore sotto gli occhi dei genitori

Si tratta del secondo caso che vede coinvolto il parco di Saint Paul. Nel 2009 una donna di 35 anni è morta dopo essere precipita fuori dalla stessa giostra ma il parco non fu coinvolto perché, secondo le indagini, la giostra era perfettamente funzionante e soddisfaceva i requisiti delle leggi in vigore e l'incidente sarebbe accaduto per il comportamento inappropriato della vittima.

In seguito a quanto avvenuto oggi molte sono state le reazioni. Tanti bambini sono rimasti sotto choc per quanto visto, alcuni hanno accusato lievi malori. «Abbiamo sentito delle urla, poi ho visto la signora cadere e suo marito che cercava di afferrarla per un piede», racconta una testimone al Courrier Picard, giornale locale francese. «Abbiamo visto i bambini sentirsi male o piangere. Alcuni erano in cima quando la giostra si fermò», ha aggiunto.



