Attrezzi per lo scasso nascosti in auto, quattro denunciati alla Balduina

Quattro uomini, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri. I quattro sono stati notati a bordo di un'automobile mentre si aggiravano con fare sospetto tra i palazzi di via Alberto Cadlolo, in zona Balduina a Roma, e sono stati fermati per un controllo. In un vano ricavato nel paraurti posteriore del veicolo i militari hanno trovato numerosi arnesi utili per forzare serrature e per lo scasso in genere. I quattro denunciati sono un 47enne serbo, un 30enne romeno, un 33enne dell'ex Jugoslavia e un rom 23enne. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

