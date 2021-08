Lazio, attacco hacker al sito della Regione: «Sospese le prenotazioni dei vaccini». Zingaretti: «Fatto gravissimo», inchiesta al via

Domenica 1 Agosto 2021, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 12:31

«È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale». Lo comunica in una nota L'Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio. «Sospese le prenotazioni del vaccino, continuano le somministrazioni con possibili rallentamenti», fanno sapere dalla Regione.

APPROFONDIMENTI ROMA Foto LO SCENARIO Nel Lazio contagi in calo LO SCENARIO Vaccini nel Lazio, i pediatri si tirano indietro VACCINI Foto IL CASO Green Pass, dati sbagliati o software diversi: gli immunizzati... NEWS Vaccini nel Lazio, senza dose un ragazzo su 2: Asl a scuola con... VACCINI Lazio, vaccini last minute prima di partire? Da Fiumicino ai...

«Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il pRotrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni - si spiega nella nota - potranno subire dei rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà».

Zona gialla? No, contagi in calo nel Lazio: «Così evitiamo nuove restrizioni»

Green pass, esclusi molti italiani vaccinati all'estero. D'Amato: «Errore ingiustificabile del ministero»

«È un attacco hacker molto potente, molto grave. È tutto out. È sotto attacco tutto il ced regionale», il commento dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «È un attacco senza precedenti per il sistema informatico della Regione - aggiunge D'Amato - Le procedure di registrazione possono subire rallentamenti. Sto andando a fare un sopralluogo per verificare la situazione». «Non lo so, è presto per ipotizzare ogni cosa», risponde D'Amato alla domanda se ipotizza che dietro l'attacco hacker al sistema informatico della Regione Lazio possano esserci i no vax. L'assessore poi spiega: «Abbiamo avvisato le forze dell'ordine e la polizia postale». L'attacco avviene proprio nel giorno in cui il Lazio «ha superato il traguardo del 70% della popolazione over 18 vaccinata con doppia dose. Confido nel lavoro dei tecnici di LazioCrea che stanno conducendo ininterrottamente assieme alle autorità di sicurezza e controllo ed auspico che questo vile attacco possa essere respinto nel più breve tempo possibile», ha poi aggiunto D'Amato.

Il presidente Zingaretti

«Da stanotte è in corso un pesantissimo attacco hacker contro sistemi informatici LazioCrea che gestiscono prenotazioni vaccini. Un fatto gravissimo, blocca un servizio fondamentale. Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili disservizi nell’offerta dei servizi. Abbiamo segnalato alle autorità l’attacco. e ringrazio tutti i dipendenti che da questa notte sono al lavoro per difendere la centrale e per tornare alla normalità». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Pm apre inchiesta - La polizia postale, d'intesa con la Procura di Roma, ha avviato accertamenti in in relazione all'attacco hacker. L'apertura del fascicolo verrà formalizzata nelle prossime ore, dopo che a piazzale Clodio verrà depositata una prima informativa. I pm potrebbero procedere per accesso abusivo a sistema informatico. Obiettivo degli investigatori è capire la «matrice» dell'attacco e se c'è stata eventuale richiesta di riscatto.