Atac, Raggi: «Presto entreranno in servizio 250 nuovi autisti»

Il sindaco Virginia Raggi annuncia via Twitter un potenziamento nel settore del trasporto pubblico a Roma: «Duecentocinquanta autisti - scrive la Raggi - hanno passato i test all'Atac e presto prenderanno servizio. Ci sono anche 147 nuovi operai che entreranno in azienda non appena saranno terminate le selezioni. Numeri possibili grazie al Concordato approvato da parte del Tribunale di Roma. Si tratta di nuove assunzioni che cambieranno la vita a molte famiglie».

