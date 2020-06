Roma, blitz antispaccio a Portuense, 15 arresti: gli appuntamenti al telefono: «Portami le chiavi»

Un giro di affari di oltre 60mila euro al mese, ma ora il florido flusso di cassa generato dalla droga consegnata a domicilio, a Portuense, si è bloccato. I cassieri, cioè 15 pusher, sono finiti in carcere e ai domiciliari, arrestati dai Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere e di Palombara Sabina. Le ordinanze di custodia cautelare sono state richieste ed emesse dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, avviate nel gennaio 2019, hanno scoperto un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, strutturata su un gruppo criminale a connotazione territoriale, composto da soggetti residenti o domiciliati nel quartiere capitolino Portuense, in particolare nell’area di edilizia popolare comunemente denominata “La Buca” vicino a piazza Piero Puricelli. L’attività di indagine è scaturita dal costante monitoraggio dell’area sita a ridosso di via Portuense, oggetto di numerosi arresti in flagranza per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish a partire dall’anno 2016.



Gli sviluppi investigativi, oltre ad individuare tale area quale punto di smistamento di cocaina e hashish, all’ingrosso e al dettaglio, hanno consentito di acclarare una continua affluenza di consumatori abituali delle citate sostanze illecite, i quali, sicuri di poter acquistare la sostanza stupefacente, concordavano l’appuntamento facendo riferimento a terminologie specifiche (chiavi, fotocopie, documenti), a seconda della tipologia di sostanza e della grammatura desiderata. C'era una precisa divisione di compiti e ruoli, idonea a configurare, oltre a specifiche responsabilità per le singole cessioni di sostanza stupefacente, il coinvolgimento di tutti i soggetti, perlopiù pregiudicati per reati specifici, sul piano associativo.

Nel corso delle indagini, a riscontro dell’attività in atto, sono state arrestate in flagranza di reato 14 persone, sequestrati 778 g di cocaina, 994 g di hashish, 50 g di marijuana, 14.195 € in denaro contante ed un’autovettura Mercedes Classe A utilizzata per le consegne a domicilio della sostanza stupefacente. È stato stimato un volume d’affari pari ad oltre 60.000 euro al mese. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati tradotti presso le case circondariali di Roma e ristretti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

