IL BLITZ DEI CARABINIERIMarket della droga smantellato in un appartamento degli alloggi popolari a Frosinone. Il blitz da parte dei carabinieri del comando provinciale è scattato ieri alle prime luci dell’alba ed ha riguardato oltre al capoluogo ciociaro anche Roma, Spoleto e Santa Maria Capua Vetere. Queste ultime sono state coinvolte nell’operazione antidroga perchè considerate città dove la banda si approvvigionava.I militari che si sono avvalsi anche di unità cinofile ed un elicottero di Pratica di Mare, hanno fatto scattare le manette per 11 persone. L’accusa nei loro confronti è quella di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.Il locale che fungeva da market dello spaccio era un appartamento delle case popolari di viale Grecia un quartiere già salito altre volte alla ribalta delle cronache perchè considerato sede dello spaccio.LE INTERCETTAZIONIL’inchiesta dei carabinieri è scattata nel 2018 quando a seguito di intercettazioni ambientali e telefoniche è emerso che in quell’alloggio popolare operava un gruppo criminale che gestiva il mercato dello spaccio in Ciociaria. Le ipotesi ed i sospetti si sono trasformati in certezza quando proprio in quell’abitazione era stato notato un via-vai di persone che tra l’altro non abitavano in quello stabile e dunque non avevano motivo di recarsi in quella casa così assiduamente.Le «vendite» hanno scoperto in seguito i militari, venivano effettuate fino a tarda serata.Gli inquilini dello stabile avevano notato anche loro quell’andirivieni ma, per paura di ritorsioni, avevano evitato di segnalare alle forze dell’ordine la situazione che si era venuta a creare.CASA AL 5° PIANOAl quinto piano di quell’appartamento l’organizzazione criminale aveva messo in piedi una vera e propria “centrale dello spaccio” operativa sette giorni su sette.Così come avviene negli esercizi pubblici, avveniva la turnazione dei “dipendenti” che vendevano lo stupefacente al dettaglio. Tutto era stato studiato con dovizia di particolari, tra i componenti dell’organizzazione c’era anche chi procedeva a lavorare o, procedevano a «lavorare» la sostanza stupefacente del tipo cocaina affinché si presentasse «cruda» o «cotta», nonché al suo confezionamento.L’immobile in questione era stato altresì dotato di un impianto di videosorveglianza che inquadrava i posti di obbligato passaggio al fine di avere il tempo per vanificare eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine, mentre il portone d’ingresso blindato dell’appartamento era stato ulteriormente protetto mediante l’installazione di un’inferriata in ferro nella parte interna, che consentiva solo una minima apertura: quanto bastava al passaggio di una mano per l’acquisto dello stupefacente. L’appartamento di Viale Grecia visto dall’esterno sembrava uno dei tanti edifici popolari di Frosinone, invece era un autentico supermercato della droga, una centrale dello spaccio dove si «servivano» decine di clienti ogni giorno, provenienti da Frosinone e dai comuni limitrofi.IL CAPOColui che è stato considerato dagli investigatori il capo della banda è Ivan Cupido che a soli venti anni era riuscito mettere in piedi l’organizzazione.Il giovane si preoccupava di mantenere i contatti con i fornitori e curava l’approvvigionamento della droga. Per quanto concerne i fornitori dello stupefacente, i militati hanno arrestato uno straniero originario della Georgia residente nella capitale. Le indagini degli investigatori hanno evidenziato che se l’appartamento di viale Grecia era stato adibito a sede dello spaccio un altro alloggio in via Marittima era stato utilizzato per la vendita al minuto di cocaina a numerosi assuntori della città.ECCO I NOMII provvedimenti emessi dal Gip sono a carico di:Ivan Cupido, 20 anni, residente a Frosinone, Giorgi Bzikadze, 34 anni, domiciliato a Roma ( per questi due si sono spalancate le porte del carcere).Disposti invece gli i arresti domiciliari per Luca Mallone, 35 anni, residente a Ferentino, Gianni Cupido, 26 anni, residente a Frosinone, Ennio Cupido, 28 anni, residente anche lui nel capoluogo ciociaro, Daniele Alemagno, 45 anni di Frosinone, Pietro Persini, 27 anni, residente a Frosinone, Eugenio Sabellico, 29 anni, residente a Frosinone, Gianluca Penna, 35 anni, di Frosinone, Jessica Blasi 35 anni di Frosinone e Serafino Coccia di 30 anni, di Frosinone.