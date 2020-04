Giallo a Montesacro, trovato il cadavere di un uomo nell'Aniene

A dare l'allarme un cittadino che mentre camminava su ponte Tazio per recarsi in farmacia ha visto e fotografato il corpo che galleggiava in acqua. Sul posto i carabinieri della stazione Città Giardino. Al termine di ricerche da parte di carabinieri il cadavere è stato individuato all'altezza di viale Tirreno e recuperato dai vigili del fuoco. Si tratta di un uomo con barba e capelli brizzolati, dall'età apparente tra i 50 ed i 60 anni, con addosso solo una t-shirt di colore blu e al polso un braccialetto di cotone verde. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione, non presenterebbe evidenti segni di violenza. Il corpo è stato portato all'istituto di medicina legale della Sapienza per l'autopsia. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione Città Giardino e della compagnia Montesacro

Giallo a Montesacro dove giorni fa, i residenti erano sicuri che un uomo si fosse gettato nell’Aniene. Nel tardo pomeriggio di oggi, è stato trovato un cadavere di un uomo, sui 50 anni, sul greto del fiume poco lontano dalla segnalazione dei giorni scorsi. Gli investigatori dovranno accertare se il cadavere riemerso è quello dell'uomo che si era buttato oppure se si tratta di un doppio giallo: da ponte Tazio e ponte Nomentano, potrebbe essere sparita una persone e ritrovato un cadavere.Il corpo oggi è stato visto mentre lo trascinava da ponte Nomentano, lo storico ponte romano, verso ponte Tazio che si affaccia su piazza Sempione. Fra i due ponti vi sono pochissimi metri di distanza. Sono stati i carabinieri ad intervenire e scandagliando il fiume, su un tratto che costeggia viale Tirreno, hanno trovato il corpo. Si tratterebbe dei resti di un cinquantenne, che sarebbero stati in acqua almeno 5 giorni. Il medico non ha trovato evidenti segni di violenza ma solo l’autopsia che si terrà nei prossimi giorni stabilirà le cause della morte. Il punto è poco distante dall’avvistamento a ponte Tazio dove si sarebbe buttato un uomo.