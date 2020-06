Un incendio si è sviluppato stamattina intorno alle 9 e 30 all'interno dell'ex Centro Direzionale Alitalia in via Kiiciro Toyoda, in zona Magliana a Roma. Il centro si trova in stato di abbandono. Lo riferiscono i vigili del fuoco. A dare l'allarme alcuni passanti. Al momento non si segnalano feriti o intossicati.



Il centro andò a fuoco anche un paio di anni fa.

Ultimo aggiornamento: 11:40

