Roma, I Municipio, Alfonsi: «Sui centri estivi stiamo ascoltando le famiglie. Basta polemiche»

È scoppiata la polemica tra il I Municipio e il Campidoglio sull’apertura (o meno) dei centri estivi per i bambini. L’innesco si è scatenato «dalle dichiarazioni del consigliere capitolino Diario, secondo il quale il Municipio I si è “lanciato in avanti in maniera spregiudicata scrivendo alle famiglie per sondare i bisogni riguardo i centri estivi - spiega il presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi - va inquadrata per quella che è: sterile polemica. Le reazioni delle tantissime famiglie, mamme, papà, operatori ed educatori ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta: in tante e tanti ci hanno scritto per esprimere apprezzamento per l’apertura di un dialogo diretto, di un canale di ascolto immediato».

Ma soprattutto in tantissimi «hanno risposto al nostro sondaggio, abbiamo superato già le 800 risposte». «Noi come Municipio - aggiunge Alfonsi - siamo sempre pronti alla collaborazione, e in questo momento storico la solidarietà e la condivisione di buone pratiche sono l’unica strada possibile: forse al consigliere Diario sfugge che come Municipio ci stiamo muovendo esattamente nella stessa direzione presa dalla Sindaca Raggi riguardo ai centri estivi, verificando l’eventuale fattibilità in sicurezza in attesa delle norme ufficiali ma soprattutto ascoltando i bisogni delle famiglie».

Della stessa idea è il presidente del II Municipio Francesca del Bello e l’assessore alle politiche educative Emanuele Gisci: «Nel nostro territorio i centri estivi per bambine e bambini si faranno. Il confronto di queste settimane con le scuole e con le famiglie ci ha confermato che l’esigenza di socializzazione dei più piccoli e il sostegno ai genitori costituiscono una priorità assoluta. Nel corso di aprile avevamo annunciato che ci saremmo fatti trovare pronti e ora lo siamo: il centro estivo Municipale è una realtà con oltre 30 mila euro di finanziamento. Attendiamo le disposizioni del Governo e della Regione per poter partire già nel corso di giugno in massima sicurezza». E aggiungono: «Non ci interessa entrare in polemica con chi al Campidoglio ha stigmatizzato l’operato della presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi che ha avviato un sondaggio presso le famiglie per comprenderne meglio le esigenze e organizzare delle attività estive mirate per i bambini. Sosteniamo e condividiamo questo approccio e lo seguiremo anche noi a partire da lunedì. Le polemiche non hanno alcun senso perché la stessa Sindaca Raggi e l’Assessora Mammì, con cui abbiamo un confronto istituzionale costante, hanno espresso la volontà di organizzare attività estive per i bambini».

