Roma, nuovo assalto in villa, famiglia in ostaggio. In 5 armati hanno fatto irruzione: portati via oggetti di valore

Ancora una notte di terrore alle porte della Capitale. Ancora una rapina in villa con ostaggi. È successo la notte scorsa in un’abitazione di Albano. I proprietari, moglie e marito, rientrando a casa, hanno sorpreso cinque ladri armati e a volto coperto che li hanno costretti a entrare. Secondo quanto si è appreso, il marito è stato anche picchiato dai rapinatori che sono scappati con soldi, orologi e altri oggetti di valore. L’uomo, un 56enne, è stato medicato dal 118 per lievi contusioni. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di Albano.

