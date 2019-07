Agosto senza treni tra Albano, Marino e Ciampino per lavori sulla linea ferroviaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agosto senza treni sulla linea ferroviaria FL4 tra Albano e Ciampino dove per i lavori di potenziamento della linea elettrica, il rinnovo dei binari e l’adeguamento agli standard della sede ferroviaria e delle opere civili, il collegamento sarà interrotto dal 3 agosto al primo settembre. Un intervento programmato da Rfi che prevede uno stanziamento di circa due milioni e mezzo di euro e l’impiego di una ventina tra operai e tecnici per rendere più funzionale la linea ferroviaria Albano-Roma Termini.«Gli interventi – spiega Rfi in una nota - sono finalizzati a incrementare l’affidabilità delle infrastrutture e migliorare la puntualità e la regolarità del servizio. Lavori programmati nel periodo estivo proprio per evitare che nei mesi di maggiore afflusso pendolari e studenti risentano dei ritardi legati al lavoro nei cantieri». Da sabato 3 agosto, dunque, le decine di corse giornaliere soppresse, da Albano fino alla stazione centrale di Ciampino, saranno sostituite con il servizio di trasporto su autobus appositamente predisposti. Le fermate coinvolte sono quelle di Albano, Castel Gandolfo Villetta, Castel Gandolfo Centrale, Marino, Pantanelle, Sassone, Acqua Acetosa e Ciampino centrale.I bus di Trenitalia partiranno agli stessi orari delle partenze previste da ogni stazione, salvo una prossima rimodulazione – ancora da definire - anche degli orari di partenza e di arrivo legati al particolare periodo di agosto, dove generalmente si registra un deciso calo degli viaggiatori. Il sito Trenitalia al momento conferma, però, gli usuali orari di partenza da Albano (5.57, 7, 7.43, 8.38, 10.23, 11.44, 12.39, 13.43 e a seguire ogni ora fino all’ultima partenza delle 22.29).Nello stesso periodo sarà interrotta la linea FL6 Roma-Cassino tra Roma e Colleferro. Un lavoro importante che occuperà oltre 300 addetti e per il quale sono stati investiti circa 14 milioni. Tra gli interventi programmati, la prima fase del progetto per consentire il passaggio dei nuovi merci High Cube nell’itinerario Scandinavia-Mediterraneo via Cassino, l’allargamento delle gallerie Colonna, Docciarello e Olmata, il rinnovo di otto chilometri di binari tra Valmontone e Colleferro, l’adeguamento di alcuni cavalcavia e lavori di mitigazione del rischio idrogeologico. Ai lavori di tipo civile si aggiungono anche interventi di rinnovo dei binari e di potenziamento degli apparati tecnologici.